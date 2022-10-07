Краснодар, 7 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Благодаря ему наша страна укрепила свое влияние на мировой арене. Под руководством Владимира Владимировича Россия восстанавливает историческую справедливость, борется с неонацизмом и терроризмом. <…> Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и сил для решения всех масштабных и глобальных задач», — написал глава Кубани в своём телеграм-канале 7 октября.

ИА REGNUM напоминает, что юбилей президент России встретит в родном Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, большую часть дня Владимир Путин посвятит рабочим мероприятиям.