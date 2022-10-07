Челябинск, , 10:44 — REGNUM Для президента России Владимира Путина нет неважных тем. Об этом 7 октября заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава Южного Урала поздравил президента с юбилеем и поблагодарил за внимание к Челябинской области. «Каждый раз, когда я представляю ему проекты, которые нужны нашему региону и жителям, всегда нахожу поддержку и понимание», — сказал чиновник.

Текслер добавил, что благодаря Владимиру Путину в Челябинске появился проект метротрама, также в нём и других городах региона обновляется общественный транспорт. Кроме того, идут работы по расширении трассы М-5 и строится университетский кампус. Список можно продолжать и продолжать, сказал Текслер.

Отдельно чиновник поблагодарил Путина за все решения по поддержке семей с детьми и отметил, что без этого было бы сложно говорить о развитии и будущем. «Задача власти на всех уровнях — работать с той же любовью к России. Тогда, уверен, все сложности преодолеем и победим», — резюмировал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президенту Владимиру Путину исполнилось 70 лет.