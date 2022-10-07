Москва, , 10:46 — REGNUM Североатлантический альянс и страны Европы «пляшут под дудку» киевского режима и продолжают накачивать его оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Как вы знаете, вчера был созван совет так называемого Европейского сообщества, это была инициатива президента (Франции Эммануэля) Макрона, по итогам которого глава дипломатии Евросоюза (Жозеп) Боррель заявил, с гордостью заявил, что начинается процесс формирования структуры безопасности без участия России. В общем, пляшут просто под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока еще находится там у власти», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что тем самым и США, и их союзники «принимают на себя огромную ответственность за опасный рост международной напряженности, накачивая оружием Зеленского, несмотря на его открыто провозглашенные ядерные амбиции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что киевский режим создает риски, связанные с применением оружия массового поражения, об этом говорит и заявление Зеленского о превентивном ударе по России.

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