Париж, , 10:42 — REGNUM Франция и страны Африки запускают фонд демократии в Африке, принцип которого был определен год назад на саммите Африка-Франция в Монпелье, сообщает Le Figaro.

Французский флаг Cyril Plapied

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в октябре 2021 года о создании инновационного фонда с «независимым управлением», чтобы помочь «агентам перемен» в вопросах управления и демократии. Его ассигнования были увеличены до 50 млн евро в течение пяти лет.

Этот фонд был одним из главных предложений камерунского интеллектуала Акилле Мбембе, крупного мыслителя постколониализма, ответственного за подготовку саммита. Акилле Мбембе, преподающий в университете в Йоханнесбурге, где будет располагаться фонд, войдет в совет директоров.

«Мы гордимся тем, что приветствуем эту африканскую инициативу коллективного и инновационного мышления, поддерживающую эндогенную динамику в области демократии в Африке», — говорит Зеблон Вилакази из Университета Витватерсранда.

Акилле Мбембе для подготовки к саммиту в Монпелье за ​​несколько месяцев провел около шестидесяти «диалогов» в двенадцати африканских странах по таким темам, как здоровье, климат, колониализм, равенство и демократия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал присуждение Нобелевской премии по литературе французской писательнице Анни Эрно, «голосу свободы женщин и забытого века».

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