Псков, 7 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. За время своего президентства Владимир Путин укрепил и приумножил территории страны, вернул российскому государству авторитет на международной арене. Об этом 7 октября в своем поздравлении президенту с 70-летием заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

kremlin.ru Владимир Путин и Михаил Ведерников

От себя лично и от жителей Псковской области он поздравил главу государства с юбилеем.

«Несмотря на колоссальную загруженность и решение стратегически важных государственных задач, наш Президент уделяет огромное внимание проблемам и развитию каждого региона. Искренне благодарен за постоянную помощь в решении вопросов Псковской области, поддержку всех наших проектов и инициатив», — подчеркнул Ведерников.

По его словам, Владимир Путин — настоящий патриот России, имя которого «навсегда войдет не только в отечественную, но и мировую историю».

«Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, сил и всего самого лучшего! Горжусь нашим президентом и рад быть частью нашей большой команды», — написал губернатор Псковщины.