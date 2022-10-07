София, 7 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Софийской области на западе Болгарии были задержаны сразу три группы нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь болгарско-сербскую границу. Об этом 5 октября сообщает БТВ.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

По предварительной информации, нелегалы передвигались в двух микроавтобусах и одном автомобиле такси. При этом водители транспортных средств, являющиеся гражданами Болгарии, категорически отрицают свою причастность к незаконным схемам.

Как утверждают представители болгарского МВД, все 57 задержанных лиц имеют паспорта Сирии и Афганистана. На территорию Болгарии они прибыли из Турции.

Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о начале масштабной программы по борьбе с нелегальной иммиграцией. На участки болгарско-турецкой и болгарско-греческой границы было направлено до 600 военнослужащих и полицейских.