Москва, , 10:38 — REGNUM Правительство России утвердило изменения в правила дорожного движения, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Об этом 7 октября сообщает сайт правительства.

Прокат электросамокатов Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок», — сказано в опубликованной на правительственном портале информации.

Изменения наделяют электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и другие подобные устройства особым статусом — средства индивидуальной мобильности. Скорость движения с их помощью ограничены 25 км/ч. Ограничивается и масса СИМ — она не должна превышать 35 килограммов.