Москва, 7 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Правительство России утвердило изменения в правила дорожного движения, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Об этом 7 октября сообщает сайт правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

«Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок», — сказано в опубликованной на правительственном портале информации.

Изменения наделяют электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и другие подобные устройства особым статусом — средства индивидуальной мобильности. Скорость движения с их помощью ограничена 25 км/ч. Ограничивается и масса СИМ — она не должна превышать 35 килограммов.