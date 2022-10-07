Москва, 7 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Зеленский входит во вкус и начинает диктовать НАТО и ЕС свои условия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

МИД России Сергей Лавров

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«Помимо лжи и угроз в наш адрес НАТО вместе с ЕС продолжает твердить о своей полной поддержке Зеленского», — констатировал Лавров.

«Зеленский в этой ситуации, как и весь его режим, входит во вкус и начинает диктовать и Североатлантическому альянсу свои условия, и Европейскому союзу тоже», — отметил министр.