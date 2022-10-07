Джейн Спай, 7 октября 2022, 11:25 — REGNUM Компания, которая обеспечивает энергией Англию, Шотландию и Уэльс, заявила, что зимой британские домохозяйства могут столкнуться с временным отключением электричества.

Виктор Васнецов. Люди каменного века
Виктор Васнецов. Люди каменного века

Премьер-министр Великобритании неуверенно говорит о том, что всем британцам хватит газа и электричества. По её словам на недавно прошедшей конференции Консервативной партии, ситуация с запасами газа в Великобритании «лучше, чем в других странах, но всегда можно сделать больше». При этом веерного отключения электроэнергии она не исключила.

Эксперты из National Grid разработали три возможных сценария, по которым будут развиваться события этой зимой в Британии. В лучшем случае всё пройдет без отключений, в худшем Британия не сможет импортировать электричество из Франции, Бельгии и Нидерландов, что приведет в дефициту и впоследствии к отключениям.

Многие пользователи отметили, что страна как будто катится назад в 70-е. Тогда Великобритания зависела не от газа, а от угля, и тогда тоже над миром повис энергетический кризис. Всё пришло к тому, что электричество было ограничено, а предприятия могли его использовать всего три дня в неделю.

«Какая чудесная перспектива для людей в стране первого мира в 21-м веке. Я не знал, что наше правительство планировало отправить нас обратно в 1970-е. Как умно», — прокомментировал @SimonBull1.

«Совет каждому, кто решит приехать в Великобританию в этом году: переведите стрелки часов на 50 лет назад», — посоветовал @PaddyMcGonagle7.

Часть пользователей решила заранее подготовиться к худшему и закупается аккумуляторами и батареями.

«Я сейчас ищу гигантские батареи. Пока я нашел устройства, которые могут преобразовать постоянное напряжение в переменное. Я думаю, что-то такое можно зарядить через кабель, а затем подключать разные приборы в случае отключения электричества. Еще я учусь, как развести огонь камнем», — рассказал @gibson807.

Геррит Доу. Астроном при свечах. 1650
Геррит Доу. Астроном при свечах. 1650

«Я помню это со времен, когда была ребенком. Эти отключения энергии… Телевизор не работал! Пожалуйста, не используйте свечи. Есть много видов фонарей с датчиками движения. Это дешево и безопасно. Пожалуйста, готовьтесь. Тут нет ничего нового для тех, кому за 50», — написала @D14 951 351.

Ряд комментаторов интересует, будет ли разрешено при отключениях пользоваться электрокарами, на которые дружно переходит вся Европа.

«А что будет, когда все станут заряжать свои электрокары, что будет с электросетью?» — спросил @ETRaceline.

В комментариях отметили, что если бы правительство думало о своем населении раньше, сейчас Великобритания не зависела бы от газа, а использовала возобновляемые источники энергии.

«Как хорошо, что энергетические компании используют солнце, ветер и воду в качестве запасного плана. Я так рад, что мы платили сверх нужного для развития этих технологий, чтобы они у нас появились быстрее, и что наши деньги не превратились в чью-то прибыль, так ведь?» — написал @StuartHicks12.

«А что случилось с водородом? Я уверен, что бойлеры уже в прошлом году продавались готовые для использования водорода», — написал @alirawuk.

Среди комментаторов есть те, кто живет в отдаленных местах, и там в принципе нет газа или электричества, поэтому они не сильно обеспокоены прогнозами.

«Многие жители сельского Норфорлка к этому привыкли. Почему правительство и компании не могут инвестировать в инфраструктуру, а не просто наполнять карманы акционеров», — рассказала @TraceyLacey19.

«Меня всё устраивает. Я и не планировал им пользоваться, потому что цены очень высокие», — прокомментировал @cvwallis.