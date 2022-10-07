7 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter прогнозы энергетических экспертов, которые не исключают возможности веерного отключения электричества в стране.

Джейн Спай, , 11:25 — REGNUM Компания, которая обеспечивает энергией Англию, Шотландию и Уэльс, заявила, что зимой британские домохозяйства могут столкнуться с временным отключением электричества.

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Премьер-министр Великобритании неуверенно говорит о том, что всем британцам хватит газа и электричества. По её словам на недавно прошедшей конференции Консервативной партии, ситуация с запасами газа в Великобритании «лучше, чем в других странах, но всегда можно сделать больше». При этом веерного отключения электроэнергии она не исключила.

Эксперты из National Grid разработали три возможных сценария, по которым будут развиваться события этой зимой в Британии. В лучшем случае всё пройдет без отключений, в худшем Британия не сможет импортировать электричество из Франции, Бельгии и Нидерландов, что приведет в дефициту и впоследствии к отключениям.

Многие пользователи отметили, что страна как будто катится назад в 70-е. Тогда Великобритания зависела не от газа, а от угля, и тогда тоже над миром повис энергетический кризис. Всё пришло к тому, что электричество было ограничено, а предприятия могли его использовать всего три дня в неделю.

«Какая чудесная перспектива для людей в стране первого мира в 21-м веке. Я не знал, что наше правительство планировало отправить нас обратно в 1970-е. Как умно», — прокомментировал @SimonBull1.

«Совет каждому, кто решит приехать в Великобританию в этом году: переведите стрелки часов на 50 лет назад», — посоветовал @PaddyMcGonagle7.

Часть пользователей решила заранее подготовиться к худшему и закупается аккумуляторами и батареями.

«Я сейчас ищу гигантские батареи. Пока я нашел устройства, которые могут преобразовать постоянное напряжение в переменное. Я думаю, что-то такое можно зарядить через кабель, а затем подключать разные приборы в случае отключения электричества. Еще я учусь, как развести огонь камнем», — рассказал @gibson807.

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«Я помню это со времен, когда была ребенком. Эти отключения энергии… Телевизор не работал! Пожалуйста, не используйте свечи. Есть много видов фонарей с датчиками движения. Это дешево и безопасно. Пожалуйста, готовьтесь. Тут нет ничего нового для тех, кому за 50», — написала @D14 951 351.

Ряд комментаторов интересует, будет ли разрешено при отключениях пользоваться электрокарами, на которые дружно переходит вся Европа.

«А что будет, когда все станут заряжать свои электрокары, что будет с электросетью?» — спросил @ETRaceline.

В комментариях отметили, что если бы правительство думало о своем населении раньше, сейчас Великобритания не зависела бы от газа, а использовала возобновляемые источники энергии.

«Как хорошо, что энергетические компании используют солнце, ветер и воду в качестве запасного плана. Я так рад, что мы платили сверх нужного для развития этих технологий, чтобы они у нас появились быстрее, и что наши деньги не превратились в чью-то прибыль, так ведь?» — написал @StuartHicks12.

«А что случилось с водородом? Я уверен, что бойлеры уже в прошлом году продавались готовые для использования водорода», — написал @alirawuk.

Среди комментаторов есть те, кто живет в отдаленных местах, и там в принципе нет газа или электричества, поэтому они не сильно обеспокоены прогнозами.

«Многие жители сельского Норфорлка к этому привыкли. Почему правительство и компании не могут инвестировать в инфраструктуру, а не просто наполнять карманы акционеров», — рассказала @TraceyLacey19.

«Меня всё устраивает. Я и не планировал им пользоваться, потому что цены очень высокие», — прокомментировал @cvwallis.