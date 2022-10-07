Берлин, , 10:34 — REGNUM Промышленное производство и розничные продажи в Германии упали, а рост цен на импорт стал самым стремительным почти за 50 лет, и это может быть признаком того, что крупнейшая экономика еврозоны уже вступила в рецессию. Об этом сообщает Financial Times.

Порт Гамбурга. Германия

Цены на импорт в августе 2022 года выросли на 32,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что является самым высоким ростом с марта 1974 года, и это обусловлено четырехкратным увеличением цен на газ, сообщило Федеральное статистическое управление Германии в пятницу 7 октября.

Объем промышленного производства в период с июля по август упал на 0,8%.

«[Эти данные] служат еще одним доказательством того, что экономика Германии продолжает скатываться в рецессию», — сказал глава макроэкономического отдела банковской группы ING Карстен Бржески.

Падение производства обусловлено проблемами в энергоемких отраслях, которые сократились на 2,1% из-за резкого роста цен. С февраля 2022 года производство в энергоемких отраслях упало на 8,6%, сообщило статистическое управление.

«Производству по-прежнему мешает острая нехватка первичной продукции», — отмечается в его докладе.

За тот же период объем розничных продаж в Германии упал на 1,3%, при этом резко снизились продажи продуктов питания, одежды и мебели.

Сегодняшние данные позволяют «как бы заглянуть в то, что еще предстоит, — сказал Бржески. — Высокие цены на энергоносители будут всё сильнее давить на частное потребление и промышленное производство, делая сокращение экономики неизбежным».

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