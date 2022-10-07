Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Киевский режим просит Вашингтон поставить боевикам ВСУ оружие с большой дальностью стрельбы, включая ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System), для того, чтобы бить по российской территории и, в частности, по полуострову Крым. Об этом 6 октября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Пуск ракеты ATACMS Army.mil

«Причина, по которой мы не предоставляем им это оружие состоит в том, что мы не согласны с нанесением ударов по Крыму», — заявил изданию источник в Конгрессе США.

Также указывается, что представители Киева убеждали американскую сторону, что им нужно такое оружие для ударов по якобы расположенной в Крыму базе российских беспилотников.

В то же время, отмечается, что чиновники США считают, что на данном этапе киевскому режиму не нужны ракеты с большой дальностью, так как Россия может воспринять их поставки как эскалацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставки дальнобойного оружия Киеву со стороны США вызовут адекватную ответную реакцию со стороны России.