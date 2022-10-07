Москва, 7 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. МИД России фиксирует желание Польши присоединиться к НАТОвской практике поведения совместных ядерных миссий, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Буквально на днях его (Зеленского — ред.) польские браться по разуму подтвердили, что и у них такие же мечты: обрести ядерное оружие», — отметил глава МИД России Сергей Лавров.

«А пока на данном этапе Варшава хочет присоединится к натовской практике проведения так называемых совместных ядерных миссий, которые грубо нарушают требования договора о нераспространении ядерного оружия», — заявил министр.