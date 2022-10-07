Астана, 7 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Франции Адрианом Маннарино в четвертьфинале турнира в Астане (Казахстан). Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

si.robi Андрей Рублёв

Рублёв четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В полуфинале турнира Рублёв сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Хуберт Хуркач (Польша).