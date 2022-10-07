Тбилиси, 7 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Жалобы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на проблемы со здоровьем уже утомили жителей страны. Об этом 6 октября заявил журналистам глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Михаил Саакашвили больше года находится в заключении, и с тех пор ежедневно говорят об угрозе смерти, радикального ухудшения здоровья и так далее. Об этом говорят уже год, и люди устали от этого», — сказал Кобахидзе.

По его мнению, жизни и здоровью бывшего президента ничего не угрожает, а заявления об обратном — «политические спекуляции». Лидер «Мечты» отметил, что сторонники Саакашвили до сих не обнародовали его диагноз, хотя имели возможность.

Кобахидзе напомнил, что пенитенциарная система и больница, где размещён осужденный экс-президент, отвечают за его здоровье.

Стоит отметить, что адвокаты Саакашвили ищут повода для того, чтобы освободить его из заключения. Одним из направлений их работы является попытка доказать, что политик нуждается в лечении за пределами Грузии. В этом случае он сможет претендовать на отсрочку отбывания наказания.