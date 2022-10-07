Осло, 7 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Правительство Норвегии ограничило российским рыболовным судам доступ в порты. Открытыми останутся только три порта на севере страны. Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, сообщает РИА Новости.

Mercator Media 2017 Рыболовство в Арктике

«Правительство решило, что российские рыболовные суда будут заходить только в Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд. Все суда, прибывающие в эти порты, должны быть проверены», — сказала министр иностранных дел в ходе конференции.

Отмечается, что Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес и раньше были основными портами, куда поставлялась российская рыба. Помимо этого, порт Киркенес является крупной судоремонтной базой для российских рыболовных судов.

Кроме того, Анникен Хюитфельдт сказала, что вводимые ограничения связаны с тем, что Норвегия не хочет быть транзитной страной для российских траулеров. Таможня также усилит контроль за судами из России.

«Мы совместно управляем ресурсами Баренцева моря. Мы живем в мире, где требуется все больше продуктов питания, произведенных в условиях ресурсобережения, в том числе рыбы», — подчеркнул важность продолжения сотрудничества Норвегии и России в сфере рыболовства Бьорнар Шэран, министр рыбной промышленности, в ходе конференции, которую транслировала телекомпания NRK.

Как сообщало ИА REGNUM, портовый запрет в отношении российских рыболовных судов станет последним гвоздем в крышку гроба российско-норвежских отношений.

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