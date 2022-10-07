Новосибирск, 7 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области волонтёры готовы оказать помощь семьям мобилизованных. Регион присоединился к общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, сообщили ИА REGNUM в новосибирском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Волонтёры готовы оказать поддержку семьям мобилизованных граждан, позаниматься с детьми, выгулять домашних животных, — уточнили в областной администрации. — Стать волонтёром может каждый неравнодушный житель региона».

В Новосибирской области уже прошёл сбор анкет с запросами на адресную помощь семьям мобилизованных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что осрочку от мобилизации получили сотни новосибирцев.

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