Благовещенск, , 10:35 — REGNUM В Амурской области в 2022 году было оформлено почти 2,5 тыс. ипотек по льготным программам. Общая сумма таких кредитов составила свыше 10 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем год назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Ипотека Fishki.net

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Особой популярностью пользуется дальневосточная ипотека, по этой программе оформлено большинство жилищных кредитов. Также амурчане активно оформляли ипотеку с господдержкой и по сельской программе.

«На сегодняшний день в Приамурье продолжают реализовываться пять ипотечных программ, ставка по которым субсидируется государством. Речь идет про дальневосточную, сельскую и семейную ипотеки, а также ипотеку с госучастием и ипотеку для IT-специалистов. По этим льготным программам в 2022 году оформлено около половины всех ипотечных договоров в Амурской области», — отметила министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенёва.

Как сообщало ИА REGNUM, «Дальневосточная ипотека» стала удобным и привлекательным ипотечным продуктом для жителей Дальнего Востока. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на июль, 44 707 семей на Дальнем Востоке улучшили свои жилищные условия на общую сумму свыше 183 млрд рублей.