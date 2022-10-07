Количество льготных ипотечных кредитов в Приамурье выросло в 1,5 раза
Благовещенск, 7 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Амурской области в 2022 году было оформлено почти 2,5 тыс. ипотек по льготным программам. Общая сумма таких кредитов составила свыше 10 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем год назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе министерства экономического развития региона.
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Особой популярностью пользуется дальневосточная ипотека, по этой программе оформлено большинство жилищных кредитов. Также амурчане активно оформляли ипотеку с господдержкой и по сельской программе.
Как сообщало ИА REGNUM, «Дальневосточная ипотека» стала удобным и привлекательным ипотечным продуктом для жителей Дальнего Востока. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на июль, 44 707 семей на Дальнем Востоке улучшили свои жилищные условия на общую сумму свыше 183 млрд рублей.