София, 7 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Группа неизвестных напала на здание популярного в Болгарии «Театра Сатиры», серьезно повредив фасад и фойе строения. Об этом 7 октября сообщает БНР.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 6 октября, когда несколько молодых людей принялись разбивать входные двери и демонтировать афишные тумбы у театрального комплекса. Впоследствии вандалы ретировались на микроавтобусе до приезда полиции.

Зданию причинен значительный ущерб. Художественный руководитель театра Калин Сырменов заявил о попытке «определенных политических сил сорвать премьерные спектакли структуры».

Ведется следствие.