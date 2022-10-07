Буэнос-Айрес, , 10:30 — REGNUM В Аргентине по итогам года инфляция может достигнуть 100,3%. К такому прогнозу склоняется большинство экспертов, которых в конце сентября опросил ЦБ республики.

Инфляция

В докладе, который был опубликован финансовым регулятором 6 октября, отмечается, что последний опрос показал ухудшение экспертной оценки на 5,3 процентных пункта по сравнению с предшествующим опросом, который был обнародован в конце августа.

из доклада ЦБ «В конце сентября эксперты по рыночной аналитике прогнозировали, что розничная инфляция в текущем году достигнет 100,3%».

Напомним, годовая инфляция в Аргентине по итогам августа составляла 78,5%.

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