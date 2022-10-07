* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:29 — REGNUM ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Террорист Capost.media

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Местные власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о сдаче 59 членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Нангархар.

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», Мохаммад Идрис, глава разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре, объявил, что игиловцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сложили оружие и сдались при посредничестве старейшин племён и в соответствии с приказом руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об амнистии.

Идрис добавил, что эти люди ранее действовали в уездах Чапархар, Сорхруд, Лалпур, Спингар, Ачин и Хугиани, а теперь обязались не воевать против афганского правительства.

Местные старейшины предупреждают, что если бывшие члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова возьмутся за оружие, то столкнутся с серьёзной реакцией населения.

Малик Захид, один из племенных старейшин в Нангархаре, сказал Национальному телевидению: »Мы взяли на себя обязательство, что они больше не будут этого делать, и если они это сделают, их дома будут сожжены, их имущество будет конфисковано, а они изгнаны из страны».

По имеющимся данным, после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе прошлого года около 650 членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались силам безопасности и вернулись к мирной жизни.