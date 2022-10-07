Москва, , 10:26 — REGNUM Первый зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия — За Правду») поддерживает предложение главы комитета Госдумы по охране здоровья Султана Хамзаева («Единая Россия») о запрете для кальянных вести собственное продвижение в соцсетях. Об этом он заявил RT .

Федот Тумусов Duma.gov.ru

«Это [кальян] — то же самое, что и курение табака. У нас закон говорит о вреде дыма для окружающих. Не о запрете курения, а именно о вреде табачного дыма для окружающих людей. Кальян, по сути, то же самое. Они дымом дышат, и человек, который рядом сидит, естественно, страдает от этого дыма», — сказал Тумусов.

В этой связи, по словам депутата, он «полностью поддерживает» инициативу Хамзаева.

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