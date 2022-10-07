Сеул, 7 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи допустило возможность расторжения межкорейского соглашения в военной сфере, сообщает KBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, Сеул готов пойти на такой шаг, если Пхеньян проведет ядерное испытание.

4 октября министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп заявил, что в министерстве проверят, на сколько эффективно выполняется соглашение от 19 сентября 2018 года, и если окажется, что КНДР его не выполняет, то и Южной Корее его выполнять не стоит.

Напомним, что в рамках межкорейского саммита, состоявшемся между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в сентябре 2018 года, стороны договорились положить конец войне, прекратить полёты и проведение военных учения вблизи границ, ликвидировать блокпосты в демилитаризованной зоне (ДМЗ).