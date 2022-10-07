Магадан, , 10:23 — REGNUM Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проверил исполнение поручений по восстановлению подшефных территорий Донбасса. Семь дальневосточных регионов работают над обустройством мирной жизни ДНР, сообщает телеграм-канал «Полпред ДФО».

Русский Донбасс Александр Погожев © ИА REGNUM

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В июне вице-премьер поставил задачу по восстановлению социальной инфраструктуры к началу учебного года.

«Мы восстанавливаем российские территории. Здесь живут наши соотечественники. Люди приняли решение быть вместе с Россией. Они ждали этого восемь лет. Свою волю они выразили на прошедшем референдуме. Мы должны им помочь наладить мирную жизнь», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред посетил Дебальцево, Кировское, Шахтёрск, Ждановку, Торез, Старобешевский и Амвросиевский районы. Жители тепло благодарили дальневосточные регионы за их помощь в восстановлении городов и населённых пунктов.

В восстановлении Ждановка принимает активное участие Магаданская область. Благоустроен «Парк ветеранов», отремонтированы зрительный зал и спортзал городского Центра культуры и досуга. Завершён капитальный ремонт яслей-сада № 3 «Уголёк». Проводится благоустройство придомовых территорий, включая спортплощадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморский край пом­огает восстанавливать подшефный Торез в Донецкой Народной Республике.