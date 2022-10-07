Казань, 7 октября 2022, 10:56 — REGNUM Из международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая c 1 ноября 2022 года авиакомпания Armenia Airways планирует запустить полетную программу в Армению. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.
Авиаперевозки будут выполняться самолетами Boeing 737-300 на 148 мест по вторникам.
Из Казани вылет состоится в 22:20, прибытие в Ереван в 02:30 (следующего дня).
Из ереванского аэропорта борт отправится в 19:00, приземление в Казани намечено в 21:20.
В Армении время опережает московское на 1 час, в Казани — совпадает с московским.
Длительность полета составит более трех часов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, со 2 ноября авиакомпанией Nordwind запланированы прямые перелеты по маршруту «Казань — Тегеран».
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