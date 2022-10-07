Казань, 7 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Из международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая c 1 ноября 2022 года авиакомпания Armenia Airways планирует запустить полетную программу в Армению. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Авиаперевозки будут выполняться самолетами Boeing 737-300 на 148 мест по вторникам.

Из Казани вылет состоится в 22:20, прибытие в Ереван в 02:30 (следующего дня).

Из ереванского аэропорта борт отправится в 19:00, приземление в Казани намечено в 21:20.

В Армении время опережает московское на 1 час, в Казани — совпадает с московским.

Длительность полета составит более трех часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, со 2 ноября авиакомпанией Nordwind запланированы прямые перелеты по маршруту «Казань — Тегеран».

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