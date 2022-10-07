Москва, 7 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Киевские власти и лично Владимир Зеленский создают риски, связанные с применение ядерного оружия. Об этом 7 октября сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

По его словам, Киев создаёт риски, связанные с применением ядерного оружия. Лавров отметил, что об этом говорит и заявление Зеленского, в котором он предложил НАТО нанести превентивный удар по России.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад использует экологическую повестку в корыстных интересах, заявил Сергей Лавров.