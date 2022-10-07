Пекин, , 10:34 — REGNUM Совету по правам человека ООН следует обратить внимание на нарушения прав человека США, Великобританией и другими западными странами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Китая.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее СПЧ ООН отклонил проект антикитайской резолюции, который представили страны Запада. Как сообщало ИА REGNUM, проект касался ситуации в китайском Синьцзяне.

В МИД КНР заявили, что СПЧ должен обратить внимание и обсудить серьёзные нарушения прав человека со стороны США, Британии и других западных стран. Это системный расизм, расовая дискриминация, нарушение прав беженцев и иммигрантов, широко распространённое насилие с применением огнестрельного оружия, чрезмерное применение односторонних мер принуждения, военные операции за границей, унёсшие жизни невинных людей.

Китайский МИД призвал США и другие страны Запада «отказаться от политических манипуляций, фабрикации лжи, клеветы и оказания необоснованного давления, вернуться на путь диалога и сотрудничества, а также сделать что-то практическое для развития международного дела прав человека».

Читайте также: Совет ООН по правам человека отклонил проект антикитайской резолюции