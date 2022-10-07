Курск, 7 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Глава Курской области Роман Старовойт 7 октября поздравил с юбилеем президента РФ Владимира Путина и пожелал ему крепкого здоровья и энергии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Губернатор отметил, что успехи России напрямую связаны с умением главы государства стратегически мыслить, ставить и решать масштабные задачи.

«Под Вашим руководством наша страна вновь стала суверенным государством, которое защищает и отстаивает интересы своего народа. От себя лично и от жителей Курской области желаю Вам крепкого здоровья, энергии и только вперёд!», — написал губернатор в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Владимир Путин отмечает 70-летие.