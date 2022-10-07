7 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что представитель киевского режима Сергей Никифоров прокомментировал заявление Владимира Зеленского, призвавшего НАТО нанести «превентивный» удар по России.

Оксана Переможенко, , 10:46 — REGNUM Представитель киевского режима Сергей Никифоров прокомментировал заявление Владимира Зеленского, ранее призвавшего НАТО нанести «превентивный» удар по России. Об этом сообщает издание «Страна».

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012

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Никифоров заявил, что Зеленский якобы не призывал применить против Российской Федерации ядерное оружие. Представитель Киева отметил, что Зеленский якобы вел речь о периоде до начала спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, когда, по его словам, необходимо было «применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну».

«Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», — сказал он.

Заявление Никифорова обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Зеленский сказал то, что он сказал. Иные также предположили, что Никифорову пришлось делать это заявление, так как «хозяева» позвонили и отчитали Зеленского за его заявление. Другие заметили схожесть Зеленского с Байденом, которые сначала делают заявления, а потом администрациям приходится их опровергать или дополнительно разъяснять.

«Протрезвел!» — отреагировала одна из участниц обсуждения.

«Американцы в угол его поставили», — с сарказмом добавил Николай Я.

«Зе всё делает быстро: быстро подписывает заявку в НАТО, быстро призывает превентивно разбомбить Россию. Не думая. Страшно подумать, что бы он сделал, будь у [киевского режима] ядерное оружие», — прокомментировала Regina L.

«Тупая отмазка. Зеля сказал то, что сказал. Из песни слов не выкинешь», — пишет Дмитрий Т.

«Ну он же четко, на наркоманском, сказал, что нужно делать, чтобы предотвратить применение ядерного оружия Россией, — нанести превентивные удары. Что тут можно еще толковать и разжевывать?» — не понимает Роман А.

«Что-что, а заднюю они давать умеют», — отреагировала еще одна участница обсуждения.

«Видимо, отпустило Банковую», — иронизирует RuslByRusl.

«Отгребли… от кураторов и попятились, но слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Резонанс получился колоссальный. Зеленский приближает себя к «победному» концу, сливать его и так уже начали», — написала Ольга.

«Да мы все видели видео про «санкции», чего уж…» — смеется Ольга.

«У них Зеля по методичке работает, как самоходный дед Байден: сначала брякнут, а потом их прислужники выкручиваются, что буквы в словах стояли по-другому», — отметила Оксана.

Зеленский и Байден Администрация киевского режима

«По американскому сценарию. Дурак ляпнул, а помощник отмазывает», — добавила Наталья П.

«Один с воздухом здоровается, другой про ядерные превентивные удары ерунду несëт, это с ними, что ли, договариваться нужно?» — не понимает Vladarum.

«Уже позвонили и нахлобучили», — комментирует Anatoly.

«Их на этой неделе слили все и во всём, пришло время слиться индивидуально», — смеется Kseniа.

«Думаю, что это была наркотическая импровизация Зеленского. Потом ему позвонили хозяева, которые всё же, хочется верить, не хотят получить ответку от России, сделали вливание, и пришлось сдавать назад», — отреагировала Оксана Т.

«У дурака барина и шут дурак. Хорошо, что при Байдене и Зе толмачи есть», — пошутил Сигизмунд.

«Какая-то странная корпорация выпускает одни и те же перфокарты — что для Байдена, что для Зели, что для остальных умников в Европе… И у них там явно вирус. Маск! Проверил бы, что ли?» — иронизирует Jelena.

«Вот интересно, как получается, что у [представителей киевского режима], что у американцев выходят их паханы и открыто угрожают или оскорбляют нас. Потом, немножко обо*равшись, кто-то начинает объяснять, что имелось в виду. Что-то я не пойму, кто дурак в этой ситуации», — подытожила Елена.

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Напомним, 6 октября Зеленский призвал Североатлантический альянс нанести ядерный удар по РФ, не дожидаясь того, что Россия ударит первой.