Москва, , 10:21 — REGNUM Киевский режим создает риски, связанные с применением оружия массового поражения, об этом говорит и заявление Зеленского о превентивном ударе по России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов, 17.05.2022

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Министр обратил внимание на «безрассудные действия киевского режима, которые направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового уничтожения». Лавров припомнил и работу биолабораторий США на территории республики.

Он указал на заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе по России.

«Деятель по сути предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима, и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция», — заявил Лавров.

«Попытки различных секретарей Зеленского утверждать, что он имел в виду что-то другое — смешны. Мы все помним, как он еще в январе заявлял о стремлении обладать ядерным оружием, стало быть эта мысль у него давно и глубоко засела», — указал министр.

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