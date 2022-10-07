Запорожье, Запорожская область, 7 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В занятом киевскими нацистами городе Запорожье прогремела серия взрывов. Об этом 7 октября сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём телеграм-канале.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

«В Запорожье серия взрывов. Наносятся удары по военным объектам в городе», — написал он в своём сообщении.

Также военкор прикрепил к своему сообщению фотографии и видеозаписи очевидцев, на которых запечатлён поднимающиеся над местом взрыва клубы дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Энергодара Александр Волга рассказал, что на Запорожской АЭС, все реакторы которой ранее были остановлены из-за обстрелов со стороны киевских нацистов, начаты работы по перезапуску двух энергоблоков.