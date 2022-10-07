Москва, , 10:19 — REGNUM Кальянные в России не должны заниматься собственным пиаром в соцсетях. С соответствующим предложением выступил глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Султан Хамзаев («Единая Россия»), сообщает RT , в распоряжении которого имеется письмо парламентария на имя главы ФАС России Максима Шаскольского.

Султан Хамзаев AleksAleksAleks

Депутат напоминает, что согласно целям государственной политики, направленной на сохранение здоровья населения и популяризацию здорового образа жизни, в стране находится под запретом реклама табака и табачной продукции. При этом в отношении кальянных заведений действие такого правила не распространяется, хотя они также занимаются распространением табачной продукции.

Хамзаев отмечает, что в соцсетях такие заведения активно занимаются собственным пиаром, а немалую часть аудитории соцсетей составляют несовершеннолетние, имеющие к подобной информации свободный доступ.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части запрета кальянным создавать и вести аккаунты в социальных сетях», — говорится в тексте обращения.

Читайте развитие сюжета: В Госдуме РФ поддержали идею запрета на аккаунты кальянных в соцсетях