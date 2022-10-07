Донецк, 7 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка, сообщили 7 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:35 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:46 из Нетайлово киевские каратели обстреляли Ленинский и Кировский районы Донецка, выпустив 3 снаряда калибра 155 мм.