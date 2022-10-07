* запрещённая в России организация

Кабул, , 10:19 — REGNUM Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид сообщил об изменении обязанностей 13 чиновников движения. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, эти изменения были внесены по приказу их лидера муллы Хайбатуллы Ахундзада. В соответствии с этими изменениями мулла Мохаммад Дауд Мозмал назначен губернатором Балха, а маулави Амануддин Мансур — губернатором Бадахшана.

Также сменились губернаторы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Хосте, Забуле, Самангане, Фарьябе, Джаузджане и Гильменде.

Маулви Абдул Хади, глава разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре, назначен ответственным за аэропорт Кабула.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сообщили подробностей о причине изменений, но в ряде этих провинций в последние несколько месяцев произошли интенсивные столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами сопротивления.