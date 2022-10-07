Донецк, 7 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Донецкая Народная Республика предложила кандидатов в члены Совета Федерации, сообщил 7 октября врио главы республики Денис Пушилин.

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

«По сенаторам мы уже подали кандидатов, но это не однодневный процесс, проводятся консультации», — рассказал он журналистам.

Также Пушилин проинформировал о прибытии подкреплений на краснолиманское направление.