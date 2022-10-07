Екатеринбург, 7 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге создадут новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

Krd.ru Выделенная полоса

В ближайшее время выделенные полосы дооборудуют на улице Щербакова. До конца года выделенки также расположатся на чётной стороне улиц 8 марта, Свердлова и Вильгельма де Геннина.

В мэрии надеются на то, что появление специальных полос позволит улучшить в Екатеринбурге движение общественного транспорта. По данным городской администрации, им пользуется более 65% населения уральской столицы.