Москва, , 10:18 — REGNUM Сегодня, 7 октября, в свой юбилейный день рождения президент России Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург для участия неформальном саммите лидеров стран СНГ. Встреча пройдёт в Константиновском дворце.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это будет очень важное мероприятие в контексте подготовки запланированного на следующую неделю саммита СНГ в Астане.

«Скорее всего, именно на этой встрече лидеры стран СНГ поздравят Путина с 70-летием. Также 7 октября у Путина запланирован ряд международных телефонных разговоров», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президента России Владимира Путина поздравил с 70-летним юбилеем президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

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