Стокгольм, , 10:19 — REGNUM Даже если будущий премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назначит министра финансов от своей партии, он не сможет проводить свою собственную фискальную политику. Об этом 7 октября в своем анализе написал политический обозреватель газеты SvD Торбьерн Нильссон.

Ульф Кристерссон Oresund

Причина, по мнению автора, заключается в том, что экономическая политика Шведских демократов состоит, среди прочего, в поддержании или даже увеличении социального обеспечения и медицинского страхования, что стоит очень дорого.

«Таким образом, партии правительственной поддержки — говоря старыми словами — выступают за расходы по типу Социал-демократов и доходы по типу Умеренных», — написал Нильссон.

Напомним, что после выборов 11 сентября Шведские демократы стали второй крупнейшей партией Швеции, потеснив Умеренных.

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