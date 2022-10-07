Стокгольм, 7 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Даже если будущий премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назначит министра финансов от своей партии, он не сможет проводить свою собственную фискальную политику. Об этом 7 октября в своем анализе написал политический обозреватель газеты SvDТорбьерн Нильссон.

Oresund Ульф Кристерссон

Причина, по мнению автора, заключается в том, что экономическая политика Шведских демократов состоит, среди прочего, в поддержании или даже увеличении социального обеспечения и медицинского страхования, что стоит очень дорого.

«Таким образом, партии правительственной поддержки — говоря старыми словами — выступают за расходы по типу Социал-демократов и доходы по типу Умеренных», — написал Нильссон.

Напомним, что после выборов 11 сентября Шведские демократы стали второй крупнейшей партией Швеции, потеснив Умеренных.