Бузулук, Оренбургская область, 7 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области власти обсудили проблему, которая сложилась на рынке пассажирских перевозок на северо-западе региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Автомобиль

Губернатор Денис Паслер на совещании в Бузулуке отметил, что ЦУР фиксирует многочисленные жалобы по муниципальным маршрутам, которые поступают в социальные сети. Во всех муниципалитетах ситуация разная, но вопрос остаётся актуальным.

«Мы практически сформировали бюджет на 2023 год, поэтому важно понимать, какие средства закладывать для поэтапного решения проблем, связанных с пассажирскими перевозками. Для жителей это имеет ключевое значение. Стабильная работа муниципальных маршрутов — это возможность добраться до районного центра, получить социальные и медицинские услуги, приобрети лекарства, продукты», — сказал Паслер.

По данным минстроя Оренбуржья, на северо-западе региона расположен 631 населенный пункт, из которых 368 не имеют автобусного сообщения с районным центром, то есть почти 50%. Не работают пассажирские маршруты в Бугурусланском и Матвеевском районах.

Стоит отметить, муниципальные образования получают из областного бюджета средства на субсидирование пассажирских перевозок. В 2022 году на эти цели заложено более 377 млн рублей в бюджетах 32 муниципальных районов и городских округов.

Главы муниципалитетов, в свою очередь, назвали причины сложившейся проблемной ситуации. Среди них указаны низкий пассажиропоток в малых сёлах, изношенный автопарк, недостаточный объём субсидирования перевозок. По совокупности этих причин перевозчики отказываются работать по нерегулируемым тарифам. В результате жители сёл для поездок в райцентр и между населенными пунктами вынуждены пользоваться услугами нелегальных перевозчиков легкового такси.

Главы муниципалитетов подчеркнули, что для сел и деревень такой вид транспорта наиболее комфортен и выступили с предложением закупить вместительные легковые автомобили и микроавтобусы. Главы муниципалитетов просчитают потребность по количеству и типу транспорта для организации стабильных пассажирских перевозок.