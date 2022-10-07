Великий Новгород, , 10:27 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием и заявил о том, что, как руководитель региона, всегда чувствует поддержку главы государства.

Президент России Владимир Путин. Иван Шилов © ИА REGNUM

«Патриотизм, энергия, сила и мудрость — то, чему нужно поучиться у Вас каждому. Вы истинный национальный лидер, и наша страна проходит сложный исторический путь под Вашим уверенным руководством», — говорится в поздравлении губернатора Новгородской области.

Андрей Никитин поблагодарил Владимира Путина за личное внимание к Новгородской области, индивидуальный подход в решении стратегически важных вопросов, и оказанное главе региона доверие.

«Искренне желаю Вам крепкого здоровья, сил и успехов в работе на благо нашей великой страны!», — добавил губернатор.