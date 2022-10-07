Вашингтон, 7 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байден рассматривает возможность ослабления санкций, введенных против Венесуэлы на фоне грядущего роста цен на бензин, сообщает 6 октября New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

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По некоторой информации, администрация Байдена начала рассматривать вопрос об ослаблении санкций против Венесуэлы сразу после того, как нефтяной картель ОПЕК и Россия согласились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день. Сокращение добычи ознаменовало политическую неудачу для чиновников администрации Байдена, которые требовали от группы поддерживать уровень производства.

Благодаря ослаблению санкций против Венесуэлы, когда-то крупного экспортера нефти, компания Chevron и другие энергетические компании США смогут возобновить добычу нефти в этой стране. Этот шаг в конечном итоге позволит Каракасу снова поставлять нефть на рынки США и Европы.

Любое ослабление санкций зависит от обязательств правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновить добросовестные переговоры с лидерами оппозиции с прицелом на проведение свободных, законных президентских выборов в 2024 году.

«Нет планов изменить нашу санкционную политику без конструктивных шагов со стороны режима Мадуро», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

В рамках переговоров правительственные чиновники США и представители правительства Мадуро, а также венесуэльской оппозиции договорились о сделке по высвобождению сотен миллионов государственных средств, которые хранились в американских банках. По данным Wall Street Journal, деньги будут использованы для оплаты поставок продуктов питания и лекарств, а также для модернизации критической инфраструктуры.