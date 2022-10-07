Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отменил все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы, ради поддержки мобилизованных жителей и их семей, сообщили 7 октября в пресс-службе губернатора.

Распоряжение губернатора Ленобласти Lenobl.ru

«Соответствующие рекомендации об отмене праздничных мероприятий направлены главам администраций муниципальных районов Ленинградской области», — добавили в пресс-службе.

Дрозденко распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку мобилизованных жителей, участвующих в СВО, и их семей.

Напомним, власти региона и бизнес помогают в подготовке мобилизованных граждан на полигонах и в воинских частях.

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