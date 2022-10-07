Черногорск, Хакасия, 7 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. С 70-летним юбилеем президента РФ Владимира Путина поздравил глава города Черногорска (Хакасия) Василий Белоногов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, поздравление Белоногов опубликовал 7 октября в своём телеграм-канале. Путина он назвал сильной личностью, грамотным руководителем, «который сердцем и душой с каждым, чья Родина — Россия».

«Сегодня наша страна проживает исторические, масштабные перемены, и они возможны только благодаря грамотной стратегии, которую выбрал наш президент», — пишет Белоногов.

«Мы с вами, Владимир Владимирович!» — отметил он.

Глава Черногорска пожелал президенту здоровья, успехов и достижения всех поставленных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Ожидается, что президент встретит юбилей в родном Санкт-Петербурге.

Читайте также: «Сибиряки не подведут»: Красноярский край поздравил Путина с юбилеем