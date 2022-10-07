Стокгольм, 7 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Утечки информации во время текущих переговоров по формированию правительства Швеции могут быть преднамеренной стратегией одной из вовлеченных партий, чтобы показать, что она серьезно относится к определенному вопросу. Об этом в эфире SVT 7 октября рассказал бывший руководитель аппарата лидера Центристов Кристиан Юнгблад, сидевший за столом переговоров при заключении Январского соглашения в 2019 году.

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«Начинает нарастать внешнее давление, и тогда ты реально прощупываешь позиции. Так что это может быть очень хорошей стратегией — начать утечку информации в нужное время», — сказал Юнгблад.

Микаэль Сандстрем, который, помимо прочего, восемь лет был главным переговорщиком от Умеренных, наоборот, считает, что партия, которая допускает утечки, обычно никогда не получает от этого выгоды.

«Как правило, как раз наоборот. Больше вреда приносит, чем пользы», — считает бывший политик.