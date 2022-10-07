Мехико, 7 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Мексика не в состоянии к 2024 году нарастить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на мнение главы Национальной комиссии по углеводородам Альмы Поррес 6 октября сообщает газета La Jornada.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В соответствии с прогнозом на 2024 года, который ранее представила организация, самый оптимистичный сценарий добычи нефти в Мексике предполагает её рост до 1,789 млн баррелей в сутки, умеренный — до 1,747 млн, пессимистичный — не более 1,65 млн.

Альма Поррес «Ни один из них не предусматривает… роста до 2 млн баррелей в сутки».

Поррес подчёркивает, что если в Мексике «не будет вестись адекватная разведка» новых месторождений, рассчитывать на увеличение добычи нефти будет крайне сложно.

Напомним, правительство Мексики, которое пришло к власти в 2018 году, заявляло о планах в шестилетний срок довести добычу нефти в стране до 2,5 млн баррелей в сутки. Позднее желаемый показатель был снижен до 2 млн, а в настоящее время в Мексике ежедневная добыча составляет 1,626 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть для США. При этом для азиатских рынков стоимость её топлива сохранилась на прежнем уровне, а для Европы и Средиземноморского региона — понизилась.

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