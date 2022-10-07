Стокгольм, 7 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Конфедерация профсоюзов Швеции готова начать разговор со Шведскими демократами. Председатель профильной организации Сюзанна Гидеонссон заявила 7 октября в интервью SVT, что обязанность конфедерации — разговаривать со всеми партиями, находящимися у власти, включая Шведских демократов.

Шведские демократы. Логотип

Шведские демократы стали второй крупнейшей партией после Социал-демократов среди членов профсоюзов, входящих в конфедерацию.

«Они сейчас участвуют в управлении страной. Я пойду в риксдаг и буду отстаивать интересы своих членов», — сказала председатель профсоюза строителей Сюзанна Линдхольм в интервью журналистам SVT.

В свою очередь Гидеонссон отметила в беседе с телевизионщиками, что ее организация готова к переговорам с новым правым правительством.