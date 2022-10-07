Энергодар, Запорожская область, 7 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. На Запорожской АЭС, все реакторы которой ранее были остановлены из-за обстрелов со стороны киевских нацистов, начаты работы по перезапуску двух энергоблоков. Об этом 7 октября рассказал журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга.

(сс) DENAMAX Запорожская АЭС

«Действительно, работы уже идут по запуску двух энергоблоков», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Энергодара Александр Волга заявил, что киевские нацисты не могут прорваться в направлении Запорожской АЭС.